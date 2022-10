Huawei Télécommunication Algérie a organisé ce samedi, 22 octobre 2022, le premier Salon régional de l’embauche au niveau de l’Université des sciences et technologies d’Oran, dédiée aux étudiants des université de l’Ouest du pays, inscrits aux ICT Académies et certifiés Huawei. L’édition de cette année est organisée en collaboration avec l’Agence Nationale de l’Emploi « ANEM ». D’autres salons régionaux à Sétif, Sud du pays seront organisés dans les prochaines semaines. Un Salon national est prévu également prochainement à Alger. Huawei a initié ce Salon depuis 2018. Ce salon initié par Huawei Algérie et ses partenaires, dédié aux étudiants des ICT académies créées par Huawei en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN). Il cible essentiellement les étudiants à la recherche d’un stage ou d’un premier emploi. Durant cette première édition plus de 300 étudiants venus notamment des différentes universités de l’Ouest du pays. Lors de cette Journée, les étudiants ont passé des entretiens directs avec les représentants de Huawei et ses partenaires en Algérie. Il s’agit de plus de 30 entreprises qui participent à cette édition à la recherche des jeunes talents. Il s’agit entre autres de : AWEM d’Oran, Djezzy, Alfatron...Après le lancement réussi du programme ICT Académie de Huawei en Algérie en novembre 2018, Huawei a créé aujourd’hui 43 académies en coopération avec les universités, écoles et instituts Algériens.