Huawei Algérie et Algeria Venture ont procédé, ce lundi, au lancement du Programme « Spark » à travers la signature d’un accord cadre pour la promotion et le développement des startups algériennes. Lors de son intervention, le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a estimé que le travail des différents acteurs du secteur des TIC vise essentiellement à la construction d’un écosystème complet, tout en espèrant que l’Algérie deviendra un pôle continental en la matière. “Je tiens à remercier Huawei pour le travail accompli en direction des startups en Algérie car Huawei croit que le développement des starups passera par les aides des grandes sociétés.”, a indiqué Monsieur Yacine El-Mahdi Oualid. Quant à lui, le PDG de Huawei Algérie, Eason YI a indiqué “ Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'assister à l'entrée de Huawei et du Ministère de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises à travers dans la deuxième phase de coopération, qui vise à aider les start-ups algériennes à mettre en place un meilleur écosystème technique et commercial ainsi que leur promotion au niveau local et international». « Nous apprécions vraiment la confiance du Gouvernement algérien, de tous nos précieux clients et partenaires au cours des 20 dernières années, ce qui permet à Huawei d'avoir la chance de contribuer au développement des TIC et de la numérisation en Algérie. Plutôt que de fournir des solutions et des services TIC à nos clients, nous avons continuellement investi dans les talents et les start-ups TIC qui se développent en Algérie, ce que nous pensons important pour être à la hauteur des valeurs d'entreprise et de la responsabilité sociale. Nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de nouvelles stratégies, réglementations et lois qui sortent pour renforcer la vitalité économique et promouvoir le développement numérique, pendant cette période, le niveau de dynamisme du groupe de startups est l'un des indicateurs clés reflétant le niveau d'activité économique du pays. Ainsi, nous continuerons à nous aligner avec le ministère des startups et des PME pour aider ces startups à réussir, qu'il fasse de la numérisation son activité principale ou qu'il ait besoin de la numérisation comme outil », a précisé Monsieur Eason Yi tout en soulignant que «L'Algérie a toujours joué un rôle très important dans la région ». « J'aime également profiter de cette occasion pour demander le soutien des parties prenantes concernées par les TIC afin de guider l'investissement de tous les fournisseurs de solutions TIC, des entrepreneurs et de tous les partenaires concernés par le biais d'objectifs et de plans stratégiques, et d'aider L'Algérie continue de jouer un rôle de premier plan dans la région en matière de TIC et de transformation numérique. », a conclut Monsieur Eason. Pour sa part le directeur général d’ Algeria Venture, Sid Ali Zerrouki a rappelé le lancement de plusieurs projets d'Open Innovation, tout en rappelant le rôle d’Algeria Venture dans l’accompagnement de startups et représentation de l'Algérie dans 4 événements à l’international. « Un tel rythme ne pourrait être atteint sans le soutien d'un partenaire stratégique qui ne ménage pas ses efforts pour promouvoir la jeunesse et l'esprit d'entreprise dans l'utilisation de la technologie ; comme l'un d'eux; Huawei ici aujourd'hui », a indiqué Monsieur Zerrouki soulignant que « sans doute pour Algeria Venture, Huawei est l'un des partenaires stratégiques sinon le partenaire le plus actif ; Ce titre lui revient car il a été le premier partenaire qui a cru en notre programme et fait confiance à la jeunesse algérienne et à sa capacité à faire des miracles et à impacter positivement l'économie nationale ». Aujourd'hui, a souligné Monsieur Zerrouki, « nous sommes ravis d'être à nouveau avec Huawei en tant que partenaire officiel du programme SPARK, qui est un programme d'accompagnement de nos startups soit en Algérie soit à l'étranger ; via les ressources Cloud formation et profiter des opportunités commerciales menées par l'écosystème cloud de Huawei. Le programme Spark vise à aider les startups à se développer. En plus du support technique, l’objectif est également de les faire participer à des événements internationaux afin de leur donner plus de visibilité. Ce programme international « Huawei Spark » de soutien aux start-ups offre des ressources Cloud gratuites, est une formation technique et un soutien spécialisé aux start-up éligibles, tout en permettant de profiter des opportunités commerciales de l’écosystème Huawei Cloud. Ce programme permet en outre aux startups algériennes d’aller vers les marchés internationaux avec un accompagnement dans les salons et foires mondiales ainsi qu’une promesse de VC’s à l’international. Il sera une occasion aux startups Algériennes briller à l’international. Par ailleurs, Huawei Algérie a tenu à honorer les jeunes talents qui ont participé à la 8e édition du programme « Seeds for the Future 2022 », avec une participation record de 26 étudiants issus des différents établissements et Instituts et Etablissements de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A travers ce genre de programme, Huawei demeure toujours présent pour soutenir tous les ministères dans leur plans et stratégies de numérisation, et ce, en « fournir des connaissances et des solutions de TIC & transformation numérique ».