Des hématologues et pédiatres ont mis l'accent, lundi à Alger, sur l'importance de renforcer l'éducation thérapeutique chez les hémophiles en vue de les prévenir contre les hémorragies auxquelles ils sont exposés lors des chutes ou de leurs activités quotidiennes.

Intervenant lors d'une rencontre sur le traitement et la prévention contre l'hémophilie, des spécialistes ont mis en avant l'éducation thérapeutique en termes de prise en charge des malades, soulignant que la majorité des hémophiles reçoivent le traitement à domicile.

L'éducation thérapeutique permet d'améliorer la qualité de vie des hémophiles et réduit "la gravité de la maladie", ont estimé les participants, mettant en avant la nécessité d'assigner cette mission à une équipe médicale pluridisciplinaire en attendant la codification de cette opération par le ministère de la Santé.

Les scientifiques définissent l'hémophilie comme maladie héréditaire rare qui se transmet de la mère aux enfants garçons dont le manque de protéines chargée de la coagulation du sang en est le facteur principal ce qui entraine une hémorragie pouvant nuire aux membres et tissus. L'intensité de la maladie est définie en fonction de la quantité de protéine manquante.

Pour sa part, le Chef de service Hématologie au CHU Issad Hassani de Beni Messous (Alger), Pr Salim Nekal a souligné que l'hémophilie était classée parmi les maladies rares qui pourrait se transformer en infirmité motrice, faute de diagnostic précoce ou d'une prise en charge convenable.

Il a expliqué que, 1.564 cas de cette maladie ont été recensés jusqu'à ce jour, et ils suivent le traitement au niveau de 17 services d'hématologie ou de pédiatrie situés dans diverses établissements hospitaliers à travers le pays.

Il a rappelé le guide élaboré par le ministère de la Santé pour accompagner ces patients et les protéger des hémorragies auxquelles ils sont exposés au cours de leur vie quotidienne.

Pour sa part, le chef de service de pédiatrie à l'établissement hospitalo-universitaire de Sétif, Pr. Belkacem Bayoud, a évoqué le diagnostic précoce des cas et des symptômes apparents et non-apparents de la maladie, représentés par l'apparition de plaques bleues sur certains endroits et articulations du corps, de l'hémorragie qui se produisent dans certains organes, ainsi que diverses infections.

A cet égard, il a souligné les aspects de prévention et de sensibilisation des familles lors des opérations de circoncision et de vaccination, qu'il faut réaliser après des analyses biologiques de l'enfant pour éviter les hémorragies et une meilleure prise en charge au cas où cela se produirait.

Lors de leurs interventions au cours de cette rencontre, plusieurs spécialistes ont souligné la nécessité d'organiser diverses activités au profit des personnes atteintes d'hémophilie, dont le lancement d'applications électroniques à même de contribuer au renforcement de l'éducation thérapeutique et à l'amélioration de la qualité de vie des patients.