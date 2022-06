La sélection algérienne de handball messieurs entamera la phase de poules de la 25e Coupe d'Afrique des nations CAN-2022 face a son homologue kenyane le 11 juillet à 10h00 locale (09h00 algérienne) à la salle Hassan Moustafa du Caire (Egypte), selon le calendrier de la compétition publié par la Confédération africaine de handball (CAHB) mardi. Le sept algérien qui a hérité du groupe B, affrontera ensuite la Guinée le 12 juillet à 14h00 avant de boucler la première phase face au Gabon le 13 juillet à 16h30. Les 14 pays qui prendront part à cette compétition ont été scindés en quatre (4) groupes. Deux (2) groupes de quatre (4) pays chacun et deux (2) groupes de trois (3) pays chacun. La compétition se jouera sur 7 jours (du 11 au 18 Juillet 2022) et le match d'ouverture de cette 25e édition verra s’opposer l’Egypte au Cameroun. A l'issue du tour préliminaire, les deux (2) premiers pays de chaque groupe seront qualifiés pour le tour principal : les quarts de finale se joueront le 15 Juillet, les demi-finales le 16 Juillet et la finale le 18 Juillet. Pour rappel, la sélection algérienne avait terminé à la 3e place l ors de la CAN 2020 disputée en Tunisie en battant en match de classement l'Angola sur le score de 32-27.

Programme du groupe B (heures algériennes):

Première journée (11 juillet 2022)

Salle Hassan Moustapha (Le Caire): Algérie - Kenya (09h00)

Salle internationale 6 octobre: Gabon- Guinée (11h30)

Deuxième journée (12 juillet 2022)

Salle internationale 6 octobre: Guinée -Algérie 14h00

Salle internationale 6 octobre : Gabon- Kenya 16h30

Troisième journée (13 juillet 2022)

Salle Hassan Moustapha: Kenya- Guinée 14h00

Salle Hassan Moustapha: Algérie- Gabon 16h30

Composition des quatre groupes

Groupe A: Egypte, Maroc, Cameroun

Groupe B: Algérie, Gabon, Guinée, Kenya

Groupe C:Tunisie, Cap Vert, Nigeria

Groupe D: Angola, Congo, Sénégal, Zambie.