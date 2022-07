Hammadi a eu l’argent au mouvement de l’arraché, en soulevant une barre à 100kg, derrière la médaillée d’or, l’Egyptienne Neama Said (101kg), alors la Turque Nuray Gungor a pris le bronze (99 kg).

A l’épaulé jeté, l’Algérienne a pris la médaille de bronze, grâce à son second essai à 121kg. Le podium du mouvement a été complété par l’Egyptienne l’Egyptienne Neama Said (125kg) et la Turque Nuray Gungor (122kg).

A l’issue de ses distinctions, l’athlète, toute heureuse de son exploit, a tenu à valoriser ses distinctions: "Je suis très heureuse de mes médailles que je dédie à ma famille et au peuple algérien. Je cherchais l’or de l’épaulé-jeté, mais ma blessure au dos m’a empêché d’effectuer le dernier essai à 127kg", a déclaré Hammadi.

De son côté, l’entraineur national des dames, Azzeddine Basbas s’est félicité des performances de son athlète qui a pulvérisé six records d’Algérie aux deux mouvements, malgré la présence de la championne olympique et du monde, l’Egyptienne Neama Said et la championne européenne et l’Espagnole Ilia Hernandez Martin.

"Bravo à l’athlète qui a vraiment souffert avec un travail intensif durant six mois, et elle est aujourd’hui récompensée par deux médailles", a ajouté l’entraineur national.

Arraché

Said (EGY) 101 kg

Hamadi (ALG) 100kg

Gungor (TUR) 99kg

Epaulé-jeté

Said (EGY) 125 kg

Gungor (TUR) 122kg

Maghnia Hamadi (ALG) 121kg.