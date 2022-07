Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Alger, entre la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) et la société Gest-immo, filiale de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) pour la couverture en assurance de l'ensemble du patrimoine de l'AADL.