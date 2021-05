Avec un total de 52.730 points, le jeune sociétaire de la formation oranaise d’Irbo Sud, âgé de 19 ans, est monté sur la deuxième marche du podium, tandis que la première place, qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo, est revenue à l’expérimenté Egyptien Sief Sherif (53.290). La médaille de bronze a été remportée par le Marocain Safwane Salhi, avec un total de 52.180 points.

Chez les dames, Ahlem Fatma Mokhtari, Lahna Selam et Chaîma Temami ont terminé respectivement 5e (42.65 pts), 8e (40.05 pts) et 9e (39.25 pts) en gymnastique artistique.

Sept gymnastes, dont trois dames (6 en gymnastique artistique et 1 en trampoline) représentent l'Algérie dans cette compétition, programmée du 24 au 28 juin. Ce rendez-vous est considéré comme la dernière étape qualificative aux JO de Tokyo.

A l'issue du rendez-vous cairote, quatre gymnastes auront le privilège de décrocher un billet pour les prochains JO (2 messieurs et 2 dames) en gymnastique artistique, alors que deux billets seulement (1 par sexe) seront mis en jeu en trampoline.

En trampoline, quatre pays se sont engagés au rendez-vous cairote, à savoir l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et l'Angola, alors qu'en gymnastique artistique, et outre l'Algérie, l'Egypte et le Maroc, il y a également l'Afrique du sud et le Nigeria.