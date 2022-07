Les soirées musicales commémorant le 16e anniversaire de la disparition du maître de la chanson Chaâbi, El Hachemi Guerouabi, ont été ouvertes samedi à Alger, avec les prestations de quelques lauréats aux éditions précédentes du prix éponyme, et celle, plus appréciée, de Samir Toumi qui a galvanisé le nombreux public présent.S'étalant jusqu'à lundi, ces trois soirées dédiées à la chanson chaâbi, particulièrement au riche répertoire d'El Hachemi Guerouabi, disparu le 17 juillet 2006 à l'âge de 68 ans, ont été organisées à l'Auditorium du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria. Révélés grâce au concours de chant initié par l'association El Hachemi-Guerouabi, cinq jeunes prestataires, aux voix présentes et étoffées, lauréats des éditions précédentes de ce Grand prix dédié à ce "maître incontesté de la chanson chaâbi", ont restitué, près d'une heure et demie durant, quelques grands succès du Cheikh.Ainsi, le nombreux public, a pu apprécier dans le mode zidène, les interprétations de Faiz Ghemati et Hicham Mezian qui ont rendu les pièces "El Herraz" et "Ya ness djaretli el gharaïb", ainsi que "Korsane ighennem".