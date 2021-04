Les fatwas portant sur le jeûne suscitent un grand intérêt auprès des citoyens durant le mois de ramadhan, d'où le nombre important des fatwas reçues par les différents canaux réservés par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs, a-t-on appris mardi auprès de l'inspecteur général du ministère, Lakhmissi Bezzaz.

Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a fait savoir que "les fatwas ramadhanesques concernant souvent les dispositions de la charia relatives au jeûne, suscitent un grand intérêt auprès des citoyens d'où les milliers des demandes de fatwa reçues par les différents canaux réservés par le ministère".

"La ligne directe du bureau des Fatwas au niveau du ministère est opérationnelle 24/24h pour recevoir les questions des jeûneurs en sus d'autres fatwas répondants aux différentes affaires quotidiennes", a-t-il souligné précisant que la fatwa durant le mois sacré "concernent beaucoup plus les dispositions de la charia au sujet du jeûne".

Et pour fournir une réponse dans un délai raisonnable, la tutelle a mis en place un service de réponse instantanée assuré par un groupe de muftis travaillant 24h/24h en permanence au niveau du ministère outre le site électronique mis à la disposition des citoyens.

Le ministère, poursuite-il, a consacré à cet effet un numéro vert 1088 permettant de contacter les muftis en sus d'une application "Fatawi Oulama el Jazair" dédiées aux réponses instantanées.

Pour rappel, le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a fait état, dans le cadre du bilan de ses activités annuelles (2020), de 7096 fatwas, près de 800 sur le mobile et 200 consultations au niveau du ministère, outre les demandes écrites pour l'émission de 38 autres fatwas.

Il s'agit également du suivi de l'actualité religieuse en rapport avec l'apparition et la propagation du coronavirus par la Commission nationale de la Fatwa et le bureau de la Fatwa au niveau de l'administration centrale et des conseils scientifiques des wilayas.