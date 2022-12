La sélection algérienne de boxe, avec douze médailles (5 or, 5 argent et 2 en bronze), a été sacrée au Tournoi international de la Golden Belt Series, la première compétition inscrite au programme de la "World Boxing Tour", vendredi à Guadalajara en Mexique. Les cinq médailles d'or ont été décrochées par Jughurta Ait Beka (-63 kg) qui a dominé le Marocain Abdelhak Nadir, alors que son compatriote Kadi Mourad (+92 kg) a pris le dessus sur l'Autrichien Hagag Ahmed. Meziane Mohamed El Amine (-51 kg) a battu le Marocain Said Mortaji. Chez les dames, Imane Khelif (-66 kg), élue meilleure boxeuse du tournoi, n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour, la Mexicaine Cruz Sandoval Brianda, qui a du abandonner avant la fin du combat. De son côté, Boualem Roumaissa (-50 kg) a battu la Mexicaine Gomez Galicia Ingrid Alexa. Par ailleurs, Khelif Hadjila (-60 kg), Chaib Ichrak (-70 kg), Younes Nemouchi (-80 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71 kg) et Hichem Maouche (-57 kg) se contentés de la médaille d'argent. La World Boxing Tour vise à établir un système de compétition unifié, qui offrira de nouvelles opportunités cohérentes aux boxeurs, et avec des normes toujours élevées. Les tournois du Tour permettront aux boxeurs de s'affronter plus régulièrement contre leurs homologues de différents continents, améliorant ainsi les niveaux de compétence et l'expérience globale. Les tournois du Tour contribueront au nouveau système de classement IBA, qui permettra aux boxeurs de collecter des points précieux à chaque tournoi. Ces points permettront de définir non seulement les boxeurs les plus titrés à la fin de l'année, mais aussi les fédérations nationales les plus titrées, ayant généré les meilleurs résultats tout au long de la saison. La World Boxing Tour est composée d'une série de tournois classés en quatre catégories : les tournois Diamond Belt, Golden Belt, Silver Belt et Bronze Belt.