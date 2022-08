Un rassemblement de solidarité avec les prisonniers palestiniens dans les prisons de l'occupation sionistes a été organisé, lundi, à Ghaza, rapportent des médias. L'action de solidarité a été organisée par le Comité des prisonniers du collectif des forces nationales et islamiques devant le siège du Comité international de la Croix-Rouge à Ghaza. Les participants au rassemblement ont brandi des photos d'un certain nombre de prisonniers, ainsi que des banderoles appelant à la fin de la politique de détention administrative. Zaki Dababish, coordinateur du Comité des prisonniers, a dénoncé le silence international concernant "les crimes commis par (l'entité sioniste) contre les prisonniers à l'intérieur de ses prisons". "Nous mettons également en garde contre la poursuite de la politique de deux poids deux mesures concernant la question des prisonniers", a déclaré Dababish, dans un discours prononcé lors du sit-in. Ce dernier a également appelé les factions, institutions et syndicats palestiniens à "assumer leurs responsabilités en soutenant les prisonniers à travers diverses activités de solidarité". Selon le club des prisonniers palestiniens, l'entité sioniste détient 4 550 Palestiniens dans ses prisons.