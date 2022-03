Pas moins de 12.160 capsules de psychotropes ont été saisies et quatre individus impliqués dans ce trafic ont été interpellés, suite à des opérations de contrôle et de fouille de véhicules menées par les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de Ghardaia sur les routes de la région, rapporte samedi un communiqué de cette institution sécuritaire. Ces opérations se sont soldées également par la saisie d’un véhicule touristique utilisé dans le trafic de psychotropes et d’une somme d’argent estimée à 400.000 DA, a ajouté le communiqué. Les quatre mis en cause ont été présentés devant le parquet de Ghardaia, après instruction d'une procédure judiciaire à leur encontre pour trafic et détention de psychotropes à des fins de commercialisation, introduction illégale en contrebande de produits pharmaceutiques sans aucune autorisation de mise sur le marché délivrée par les services compétents. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les services de sécurité pour lutter contre les opérations de trafic de drogue et de psychotropes au niveau régional et national, conclut le communiqué.