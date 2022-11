Un lot de médicaments vétérinaires, introduit illicitement en Algérie pour l'écouler sur le marché national, a été saisi par les éléments de la Sûreté de Ghardaïa, rapporte, mercredi dans un communiqué, la cellule de communication et des relations publiques de cette institution sécuritaire.Menée dans le sillage des efforts visant à lutter contre le trafic illicite de médicaments, l'opération a permis l’arrestation dans un poste de contrôle de police au lieu-dit Bouhraoua, quartier périphérique de Ghardaïa, de deux personnes à bord d’un véhicule transportant un lot de 3.790 unités de médicaments vétérinaires en vue de l’écouler sur le marché national, et la saisie d’une somme d’argent estimée à 830.000 DA, précise le communiqué.Les mis en cause, âgés de 26 et 49 ans, ont été présentés devant les instances judiciaires pour "détention et vente illicite de produits médicamenteux vétérinaires sans aucune autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par les services compétents", ajoute la même source.Un trafiquant a écopé de trois ans de prison ferme, alors que son acolyte a bénéficié d’un acquittement. La marchandise et le véhicule utilisé pour l’acheminement de ces produits vétérinaires ont été remis aux autorités compétentes, selon la même source.