Une superficie globale de 1.350 hectares sous pivot a été réservée à la céréaliculture, dans la wilaya de Ghardaia, au titre de la saison agricole 2022-2023, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Une surface de 1.100 ha irriguée sous pivots sera ensemencée en blé dur et 250 ha en orge au niveau des exploitations agricoles situées dans les régions de Metlili, Seb Seb et Mansoura, riches en potentialités hydriques, ainsi que celles de Berriane et Guerrara, a révélé à l’APS Khaled Djebrit ingénieur en chef chargé des statistiques à la DSA. Les emblavements en céréales dans la wilaya de Ghardaia ont enregistré une "légère augmentation", passant de 1.161 hectares durant la saison agricole précédente 2021/2022 à 1.350 hectares durant la saison actuelle, a-t-il ajouté. Pour assurer un bon déroulement et la réussite de cette campagne d’emblavement céréalière, le secteur de l’agriculture a déployé des efforts "considérables", en garantissant la disponibilité d’une semence sélectionnée et certifiée ainsi qu’une quantité suffisante d’intrants agricoles destinés à la fertil isation des sols, en plus de la mobilisation de matériels agricoles nécessaire, a fait savoir M. Djebrit. Dans le souci de garantir une bonne saison agricole, les autorités locales ont installé une commission de wilaya chargée de suivre les différentes étapes de cette campagne de labours et semailles, selon la DSA. Pour cette campagne, la commission de wilaya de Ghardaia, s’attend à une production céréalière de plus de 57.000 QX, dont 49.500 QX de blé dur et 75.00 QX d’orge, a-t-on ajouté de même source. Durant la saison écoulée (2021-2022), la wilaya de Ghardaia avait engrangé plus de 38.215 QX de céréales, toutes catégories confondues, rappelle-t-on.