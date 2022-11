Plus d’une cinquantaine d'érudits du soufisme et disciples de la Tariqa (confrérie) Al Chikhia, nationaux et étrangers, prennent part aux travaux du 6e colloque international de la confrérie mystique Al Chikhia, qui se sont ouverts mercredi à Ghardaïa.

Organisée à l’université de Ghardaïa à l’initiative de la Zaouïa de cheikh Sidi El Hadj Ben Bahous de Metlili sous le haut patronage du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette 6ème édition, dédiée à la célébration de la pensée de "Sidi Slimane Ben Abi Samaha El Boubakri", est une initiative destinée à rendre hommage à ce disciple saint et pieux de la tariqa.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation de deux jours a été marquée par la participation des représentants des ministres des Affaires religieuses et des Wakfs, de la Culture et des Arts, des Moudjahidine ainsi que du wali de Ghardaïa, Abdellah Abinouar.

Dans son allocution d’ouverture de cette rencontre ayant pour thème "Le rassemblement des rangs en tant que référent spirituel et la préservation de l’identité nationale", le directeur général des rencontres internationales de la tariqa Al Chikhia , Hamza Al Sidi Cheikh a indiqué que "cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des festivités du 68ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954 , vise à cultiver esprit du sacrifice de nos aïeux pour l’indépendance du pays, dans un cadre rassembleur et de consolider l’unité du peuple et sa coexistence".

Dans une déclaration, Hamza Al Sidi Cheikh, a souligné que "la pensée soufie de la confrérie est basée sur la revivification du patrimoine historique, éducatif et spirituel de notre pays dans la lutte contre l’invasion étrangère, la préservation de notre spécificité nationale et civilisationelle, ainsi que l’unité nationale".

"Nous œuvrons pour consolider notre Tariqa comme forteresse de la religion, de la science, et de la culture, tout en mettant en avant les rôles de nos aïeux et pionniers dans l'orientation et l’encadrement de notre société basée sur la paix spirituelle et l’unité du rang tout en favorisant la prise de conscience de rassemblement et de la cohésion de notre peuple pour l’édification de l’Algérie nouvelle".

Pour de nombreux participants approchés, ce type de rencontre a pour objectif de consolider le rôle des Zaouïas dans la promotion de la paix spirituelle et la sauvegarde de notre réfèrent religieux, à savoir l’Islam.

Ces rencontres ont également pour missions de contribuer aux projets de développement humain, tout en favorisant l'entraide et la qualification du citoyen, à travers la coordination avec l'ensemble des établissements, instances, associations et zaouïas concernés, ont-ils estimé .

Pour le commissaire de cette rencontre et coordinateur des zaouïas Al Chikhia , Mohamed Cheik Djillali, "cet événement est l’occasion de mettre en lumière les apports de la zaouïa pour rassembler et construire la paix, affermir le vivre-ensemble et le respect".

"Il s’agit aussi de mettre en relief les responsabilités qui incombent aux zaouïas ,aux musulmans d’aujourd’hui qui consistent à se parer des vertus islamiques, à savoir les valeurs de reconnaissance mutuelle, de l’amour , de la miséricorde, de tolérance et de paix" , a-t-il précisé , toute en insistant sur la lutte contre les déviations et les maux sociaux selon les préceptes de l’Islam.

Durant cette rencontre (16-17 novembre) , des universitaires, chercheurs, et dignitaires spirituels de la Tariqa Al Cheikiya des différentes régions du monde vont débattre de la pensée des fondateurs et disciple de cette confrérie, son rayonnement et son influence sur d’autres écoles soufies à travers le monde.

Plusieurs thèmes portant sur le soufisme, son origine, ses savants, l’impact de tariqa Al Chikhia dans l’éveil des consciences durant la période coloniale et dans le monde seront également abordés durant les travaux de cette manifestation dans des ateliers qui se déroulent à Metlili et à la Zaouïa Al Chikhia.

Pour les organisateurs, cette rencontre se veut un carrefour universel pour propager un message d'ouverture, de solidarité, de paix et d'amour.