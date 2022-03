Un réseau criminel de faux-monnayeurs composé de cinq individus a été démantelé par la brigade de recherche et d’investigation (BRI) à Ghardaïa et la saisie d’une somme de 380.000 DA de faux billets de 2.000 DA , a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya . Agissant sur la base d’informations faisant état qu’un réseau de faux-monnayeurs activait entre Alger et Ghardaïa pour inonder le marché locale en faux billets , les investigations de la brigade , ont permis d’identifier en premier lieu un des membres du réseau des faussaires qui se chargeait d’écouler les faux billets de coupures de 2.000 DA dans la région de Ghardaïa avant de l’arrêter en flagrant délit en possession d’une somme de 380.000 DA de faux billets, selon le communiqué. Les éléments des mêmes services de sécurité ont procédé aussi sur ordre du parquet à l’arrestation à tour de rôle les autres acolytes et la saisie également d’un véhicule touristique utilisé pour ce forfait ainsi qu’une quantité de comprimés (91) de psychotropes et des armes blanch es (sabre, couteaux) , a précisé le document . Les mis en cause âgés entre 55 et 19 ans ont été poursuivis devant les instances judiciaires compétentes pour constitution d'une "association de malfaiteurs et falsification de billets de banque de la monnaie nationale, atteinte à l’économie nationale et détention et commercialisation de psychotropes". Trois membres de ces faussaires ont été inculpés et écroués alors que deux ont été placés sous contrôle judiciaire, a conclu la même source .