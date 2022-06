Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place, à l'occasion de la saison estivale 2022, un plan de sécurisation et de prévention visant à sécuriser les personnes et les biens privés et publics, a indiqué, jeudi, ce corps de sécurité dans un communiqué.

"Un plan sécuritaire spécial a été mis en place pour assurer la sécurité et la quiétude dans les lieux à forte affluence comme les plages, les complexes touristiques, les lieux de loisirs et les places publiques notamment dans les wilayas côtières", précise la même source.

Il repose également sur "le renforcement de la présence des formations de la GN sur le terrain au niveau du réseau routier en prévision d'un trafic dense et la mise en place de dispositifs préventifs adaptés dans le temps et l'espace, en vue de fluidifier la circulation routière et limiter les accidents de la route".

Il s'agit aussi de "mettre en place des dispositifs mobiles renforcés par des sections de sécurité et d’intervention, des brigades cynophiles, des escadrilles aériennes pour sécuriser et contrôler les routes et les lieux qui connaissent un grand flux d’estivants (plages, forêts, lieux de détente).

Les brigades de protection des mineurs relevant de la GN organiseront des campagnes de sensibilisation au profit des enfants, outre les brigades de protection de l'environnement qui se chargeront des infractions liées à la pollution des plages pour les communiquer aux autorités administratives qui prendront les mesures nécessaires.

Dans le domaine de la santé publique, "les unités de la GN consacreront leurs activités à la prévention et à l'élimination de toutes infractions d'atteinte à la santé publique, notamment celles ne respectant pas les conditions et normes définies par la réglementation en vigueur et qui sont susceptibles de nuire à la santé du citoyen, tout en avisant les autorités administratives".

Dans le cadre de l'action de proximité, les services de la GN vont "mener de larges opérations de sensibilisation au profit des vacanciers, en les incitant à préserver la propreté de l'environnement et la sauvegarde des richesses forestières".

Ce plan repose sur "la valorisation du service public, dont l'orientation, l'assistance e le secourisme, tout en assurant une intervention rapide et efficace en cas de nécessité".

A cet effet, le Commandement de la GN a mis à la disposition des citoyens le numéro vert (10.55) pour tout appel de secours ou intervention, ainsi que son site et sa page Facebook "TARIKI" pour tout renseignement sur l'état des routes, outre le site pré-plaintes et d'information à distance www.ppgn.mdn.dz, a conclu le communiqué.