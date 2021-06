A une année de l’organisation à Oran de la 19e édition des jeux méditerranéens, le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique organise le forum Rakmana (Innovation & StartUp) à Oran le 30-06-2021 en collaboration avec la chambre de commerce d’Oran et avec le soutien de la CAAT partenaire du GAAN.

Ce forum vise deux objectifs :

1- Faire connaître les entreprises qui activent dans le secteur numérique et les connecter directement avec la direction générale du jeux méditerranéens afin de bien cerner les besoins du COJM (Comité d'Organisation des Jeux Méditerranéens) et proposer des solutions numériques concrètes et réalisables.

2- Créer un noyau dur de l’écosystème numérique et Startup à Oran à travers la réunion des acteurs du numérique.

Le forum Rakmana invite le Directeur Général du comité d’organisation des jeux méditerranéens d’Oran Salim Iles, il exprimera les besoins immédiats du COJM dans le secteur numérique. Deux chefs d’entreprises numériques feront partie du panel, il s’agit de

· Ali MAAMRI DG de IDENET Groupe : Spécialisé dans le développement informatique et la production électronique

· Zinelabidine RAHMANI DG de Hasnaoui Telecom Algérie

· Abdelhak BENDJEBARA fondateur de la startup Fridoc

Ils présenteront leurs entreprises, évoqueront leurs expériences dans le domaine digital. Par la suite, un débat sera ouvert entre le DG du COJM, les chefs d’entreprises présents, les startupers et les journalistes afin de faire la lumière sur les préparatifs de ces jeux méditerranéens dans le volet numérique.

Dans le but de médiatiser les startups algériennes et vulgariser leurs domaines d’activité, Le forum Rakmana donne l’occasion à quatre startups de faire une présentation de leurs solutions à la fin de l’évènement.

Ce forum sera aussi l’occasion au GAAN pour installer officiellement son bureau d’Oran.