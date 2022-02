La série télévisée de Netflix "Drive to Survive" (Pilotes de leur destin) sur la saison 2021 de Formule 1 sera diffusée à compter du 11 mars en dix épisodes, a indiqué le promoteur de la F1 mercredi. C'est la 4e saison pour cette série montrant les coulisses du championnat du monde et qui rencontre un grand succès. Elle sera donc diffusée juste avant le début de la saison 2022 le 20 mars à Bahreïn. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a été couronné pour la première fois champion du monde de F1 en 2021 à la suite d'un final controversé à Abou Dhabi en décembre. Il a battu dans le dernier tour le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à la suite d'une intervention de la voiture de sécurité. Verstappen avait toutefois décidé l'an dernier de ne plus participer au tournage de la série reprochant à Netflix de "créer des rivalités qui n'existent pas vraiment". "Je ne suis pas du genre à mettre en scène ma vie pour faire le show, je suis plus intéressé par les faits et la vérité", avait lancé le Néerlandais tout en reconnaiss ant que la série est "nécessaire pour accroitre la popularité de la F1 aux Etats-Unis". S'il a décidé de ne pas donner d'interviews à Netflix, Verstappen apparaitra tout de même dans la 4e saison par le biais des images fournies par les organisateurs du championnat.