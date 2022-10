Algérie Télécom a l’immense plaisir, d’annoncer que la plateforme internationale de la formation en ligne ELEPHORM, est désormais disponible au niveau de l’ensemble de ses agences commerciales. Le lancement de la plateforme, est annoncé, ce mardi 25 octobre 2022, en marge du Salon de l'Education et des Technologies de la Connaissance - Educteck -, qui se tient, du 25 au 29 octobre 2022, au palais des expositions Pins Maritimes, et dont Algérie Télécom est sponsor officiel. ELEPHORM, est un espace numérique en ligne lancée, en partenariat avec VIZADA Academy, organisme de Consulting, d'accompagnement et de formation online, et qui offre un service de plus de 1400 thèmes dispensés par des formateurs certifiés dans leur domaine, accessibles en ligne 24h/24 via le site web: www.elephorm.com. Le produit est commercialisé au niveau de l’ensemble des agences commerciales d’Algérie Télécom à seulement 1250 DA par mois, avec accès illimité à l’ensemble des formations. A travers cette plateforme digitale de formation, Algérie Télécom donne l’opportunité à sa clientèle de développer rapidement, à moindre coût et sans avoir à se déplacer leurs compétences dans différents domaines. Entreprise citoyenne par excellence, Algérie Télécom tient à accompagner et à soutenir le domaine du e-learning en mettant à la disposition de sa clientèle des plateformes sécurisées, fiables et de renommée internationale, en les proposant à des prix accessibles à toutes les bourses. Il est à noter qu’Algérie Télécom est présente lors du salon Educteck à travers son stand installé au pavillon U.