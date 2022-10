Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a affirmé, lundi à Alger, que plus d'un million de personnes concernées par l'allocation chômage bénéficieront d'une formation de courte durée à compter de la rentrée professionnelle prévue en octobre.

S'exprimant au Forum de la Radio algérienne, le ministre a précisé que "les bénéficiaires de l'allocation chômage sans qualification au nombre de 1.350.000 recensés au niveau national vont bénéficier d'une formation de courte durée au niveau des établissements de formation", rappelant la circulaire interministérielle définissant les mécanismes de prise en charge de la formation au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage.

"Pour la réussite de la prochaine rentrée professionnelle, le secteur a assuré tous les moyens matériels et humains nécessaires avec plus de 340.000 nouvelles places pédagogiques et l'introduction de plusieurs nouvelles spécialités (technicien supérieur en hôtellerie et tourisme, industrie plastique, maintenance des matériels médicaux)", a rassuré le ministre.

Evoquant la nomenclature des filières et des spécialités de la formation professionnelle incluant 495 spécialités réparties sur 23 branches professionnelles, Merabi a affirmé que le secteur de la formation professionnelle a mis en place plusieurs mesures pour que ces spécialités répondent aux exigences de l'économie nationale, à l'instar du partenariat scellé avec plusieurs secteurs et entreprises, en sus de l'actualisation des programmes de formation.

En prévision de cette rentrée, le secteur sera renforcée par l'entrée en service de 24 établissements de formation dont la création de 6 instituts nationaux spécialisés et 11 centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) et la promotion de 4 CFPA en instituts nationaux spécialisés, a fait savoir le ministre qui a ajouté que les portes du secteur de la formation professionnelle sont ouvertes à toutes les catégories de la société désirant s'y inscrire.

Le ministre a indiqué que le secteur œuvre à créer des formations dans des spécialités répondant aux exigences de l'économie nationale dans le but de trouver des compétences qui s'alignent avec les exigences du marché de l'emploi, ajoutant que le secteur s'adapte aux nouveautés en la matière.

Par la même occasion, le ministre a affirmé que le secteur a mis en place un programme au profit des personnes aux besoins spécifiques pour leur proposer une formation permettant leur insertion professionnelle et sociale.