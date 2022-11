Plus de 2600 techniciens en football, toutes divisions et toutes catégories confondues, ont bénéficié de stages de formation, selon un bilan de la structure technique de la fédération algérienne (FAF) présenté dimanche lors d'une réunion du bureau fédéral. "91 stages de formation pour un total de 2 655 techniciens encadrés, tous cursus confondus (diplôme fédéral et licences CAF)" ont été organisés par la direction technique nationale, a indiqué le DTN par intérim, Taoufik Korichi, informant les membres du Bureau fédéral sur "un besoin de 37 000 entraîneurs pour toutes les divisions et toutes les catégories confondues du football national". Outre le point relatif à la formation technique, divers autres sujets ont été examinés lors de la réunion mensuelle statutaire du Bureau Fédéral, présidée par le premier responsable de la FAF, Djahid Zefizef, au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.