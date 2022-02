"Les travaux de réalisation au CTR de Lalla Setti ont bien avancé au cours des derniers mois, pour atteindre un taux très avancé, estimé à 90%, avec notamment la finalisation de l'ensemble du gros-œuvre" a commencé par annoncer la FAF.

"Les deux résidences, comprenant les blocs d'hébergement (ndlr : un pour les académiciens et l'autre pour les prestations externes), les blocs administratif et médical (centre de soins et récupération), la salle omnisports couverte (avec vestiaires, salle de musculation sur deux étages) sont tous prêts" a-t-elle encore détaillé.

La prochaine étape de ce projet, très attendu et promoteur pour l'avenir du football algérien, consistera en la phase équipements de tous les compartiments, et la réalisation des terrains d'entraînement (3 terrains réglementaires et 2 terrains réduits).

Pour rappel, le projet de cette académie, financé par le programme Fifa-Forward, a connu quelques perturbations en raison de la pandémie, pendant laquelle le chantier s'est arrêté à plusieurs reprises, avant de reprendre et connaître une avancée plus qu'encourageante.