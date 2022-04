La sélection nationale des mois de 23 ans (U23) prendra part à la48e édition du Tournoi Maurice Revello (ex Tournoi de Toulon), prévu du 29 mai au 12 juin 2022 dans la région sud de la France, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Douze (12) sélections nationales prendront part à ce tournoi qui reprend du service après deux ans d’absence en raison de la pandémie du Covid-19.

Les sélections seront réparties en trois groupes de 4 et le tirage au sort a versé la sélection nationale U23 dans le groupe C qui comprend la Colombie, le Japon et les Comores.

Les matches de classement de la 5e à la 12e place auront lieu du mercredi 8 au vendredi 10 juin. Les demi-finales le jeudi 9 juin, alors que le match de classement et la finale se disputeront le dimanche.

Les trois premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales. Les autres équipes joueront des matchs de classement.

Le calendrier de la sélection algérienne

Mardi 31 mai : 13h00 : Algérie- Japon

Vendredi 3 juin : 16h30 : Algérie- Colombie

Lundi 6 juin: 16h30 : Algérie- Comores

Les équipes participantes et les groupes

Groupe A : Arabie Saoudite, Argentine, France, Panama

Groupe B : Ghana, Indonésie, Mexique, Venezuela

Groupe C : Algérie, Colombie, Comores, Japon.