Le défenseur international algérien de la Lazio Rome (Serie A italienne de football), Mohamed Fares, pourrait quitter la formation romaine après seulement une seule saison à la Lazio, selon le journaliste italien Alfredo Pedullà, expert en mercato. D'après la même source, le latéral gauche de 25 ans ne rentre pas dans les plans du nouvel entraîneur du club, Maurizio Sarri, lui qui a remplacé Simone Inzaghi à la barre technique, soulignant que trois clubs italiens se sont déjà renseignés sur le défenseur algérien, à savoir le Torino, Cagliari et la Fiorentina. Fares, qui a rejoint la Lazio en provenance de la SPAL l'été dernier contre la somme de 10 millions d'euros, a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, dont six en Ligue des Champions. Par contre, il n'a débuté que 19 matchs comme titulaire et a joué en intégralité seulement 4 matchs en 19 titularisations. Pour rappel, Fares compte 10 matchs en sélection, mais sa dernière remonte au mois d'octobre 2019 contre le Nigeria.