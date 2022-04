Les nouvelles règles budgétaires du fair-play financier seront dévoilées jeudi, destinées à contenir l'envol des coûts salariaux, indique l'instance de gestion de football européen (UEFA). Après plusieurs mois de discussions, l'UEFA doit adopter à la mi-journée la refonte de son fair-play financier (FPF), un système introduit en 2010 pour freiner l'endettement des clubs européens, perpétuellement tentés par la surenchère financière pour étancher leur soif de trophées. Le principal changement est philosophique : il ne s'agit plus d'exiger l'équilibre des comptes mais de limiter les dépenses allouées aux salaires, indemnités de transfert et commissions d'agent, identifiés depuis longtemps comme le principal problème économique du football. "C'est un signal aux investisseurs: +Vous pouvez injecter de l'argent frais, mais il ne faudra pas tout brûler dans le recrutement et les salaires", résume auprès de l'AFP Raffaele Poli, responsable de l'Observatoire du football CIES de Neuchâtel. Pour lui, "même les grands clubs sont victimes de cette inflation salariale, tout en la nourrissant", et ils pourront brandir les nouvelles règles "face aux prétentions excessives" des joueurs comme de leurs agents. Concrètement, l'UEFA va doubler le déficit autorisé sur trois ans (à 60 millions d'euros) mais obligera les clubs à limiter leur masse salariale à 90% de leurs revenus en 2023-2024, puis 80% et enfin 70% à partir de la saison 2025-2026, le temps que les contrats en cours arrivent à échéance. Par ailleurs, le projet de l'UEFA prévoit des interdictions de recruter, limitations de prêts, rétrogradations d'une compétition européenne à une autre et points de pénalité lors des "mini-championnats" qui remplaceront les phases de groupes à partir de 2024.