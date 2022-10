Le FC Barcelone, en ballotage extrêmement défavorable dans le groupe C, pourrait subir une deuxième élimination de rang dès la phase de groupes de la Ligue des champions, demain, face au Bayern Munich, déjà qualifié. Les Blaugranas occupent en effet la troisième position de la poule, avec quatre points derrière le Bayern (12) et l'Inter Milan (7) qui accueille les Tchèques du Viktoria Plzen (0 points). La victoire est obligatoire (sauf en cas de défaite de l'Inter) mais pourrait être inutile. Le Barça pourrait d'ailleurs connaître son sort avant même le coup d'envoi de son match : si l'Inter Milan, qui joue à 18h45, bat le modeste Plzen à domicile, le club blaugrana sera automatiquement éliminé de la course aux 8es de finale. Un autre club espagnol sera en grand danger mercredi soir: l'Atlético Madrid devra impérativement s'imposer à domicile face au Bayer Leverkusen. Dans ce groupe B dominé par l'étonnant Club Bruges (déjà qualifié), le FC Porto sera qualifié avant la dernière journée de phase de groupes s'il bat la formation belge et que l'Atlético ne fait pas mieux qu'un match nul fac e au club allemand. Dans le groupe A, dominé par Naples, déjà assuré de disputer les huitièmes de finale, Liverpool n'aura besoin que d'un partage des points à Amsterdam, face à un Ajax inconstant, pour accompagner les Napolitains. Il y a davantage de suspense dans la groupe D où Tottenham (7 points), Marseille (6), le Sporting Lisbonne (6) et l'Eintracht Francfort (4) entretiennent toujours l'espoir de se qualifier. Une victoire des Spurs face à Lisbonne les enverrait d'office au tour suivant.