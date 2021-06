Le choc MCB Oued Sly - ASM Oran, entre le leader du Groupe Ouest qui reçoit son Dauphin sera à l'affiche de la 19e journée de Ligue 2, prévue mardi à 16h00, au moment où dans le Groupe Est, le duel le plus intéressant sera pour la survie, entre la lanterne-rouge le MSP Batna et l'avant-dernier, le DRB Tadjenanet. Pour ce qui est du Groupe Centre, les duels qui vaudront le plus le détour seront probablement les matchs USM El Harrach - MO Béjaïa, RC Arbaâ - ES Ben Aknoun, et surtout JSM Béjaïa - RC Kouba, entre le leader du groupe qui reçoit le sixième. Cependant, le duel qui devrait produire le plus d'étincelles sera probablement le choc entre ténors du Groupe Ouest, car mettant aux prises deux adversaires qui se portent relativement bien en ce moment, tout en ayant le leadership pour principal enjeu. Certes, profitant d'une légère baisse de rythme de la part des Asmistes au cours des dernières journées, le MCBOS a creusé l'écart à six points, notamment, depuis sa victoire en déplacement chez l'US Remchi (1-2), et qui avait coïncidé avec une défaite à domicile de l'ASMO, contre l'autre Dauphin, le CR Témouc hent (0-1). C'est donc l'occasion où jamais pour les gars de M'dina J'dida de recoller au leader et d'éviter de le laisser prendre un peu plus le large, car une victoire dans ce duel direct les ramèneraient à seulement trois points. Ce qui peut être considéré comme une position favorable pour espérer reconquérir le leadership. Autres matchs qui vaudront le détour dans le Groupe Ouest, le duel CR Témouchent - SC Aïn Defla, entre l'autre Dauphin qui reçoit le sixième, ainsi que la chaude confrontation entre mal-classés OM Arzew - CRB Aïn Ouessara. Dans le Groupe Centre, la lutte pour le leadership se fera à distance, car les trois premiers du classement ne seront pas opposés dans des duels directs, mais joueront chacun de son côté. Ce qui cependant ne les empêchera pas de garder une oreille attentive sur le résultat des autres concurrents. En effet, même s'il aura déjà beaucoup à faire en accueillant le RC Kouba, le leader JSM Béjaïa restera probablement à l'écoute d'Alger et de Larbaâ, où joueront le MO Béjaïa (2e) et le RC Arbaâ (3e), respectivement contre l'USM El Harrach et l'ES Ben Aknoun, car ces résultats devraient l'intéresser sensiblement à désormais quatre journées de la tombée de rideau. Pour sa part, le HB Chelghoum Laïd, co-leader du Groupe Est avec l'USM Annaba, devr ait profiter de cette 19e journée pour s'emparer seul de la première place, car si lui aura la chance de recevoir le CA Batna (7e), la formation d'Annaba se déplacera chez le NRB Teleghma (6e) et chez lequel elle pourrait laisser des plumes. Des débats qui seront probablement suivis avec intérêt de la part de l'US Chaouia(3e), qui accueille l'AS Khroub (10e), avec la possibilité de recoller à ses deux prédécesseurs au classement général.