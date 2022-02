La JS Kabylie et le Paradou AC s'affronteront lundi au stade du 1e-novembre de Tizi-Ouzou (17h30), dans ce qui sera le dernier match de la phase aller du championnat de Ligue 1 de football, à l'occasion de la mise à jour de la 17e journée. Battue jeudi à domicile face au MC Alger (0-1), la JSK (9e, 25 pts) tentera de relever la tête et surtout faire revenir la sérénité à la maison, notamment après la vraie-fausse démission du président Yazid Iarichene. Eliminés la semaine dernière sans gloire au 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine, les "Canaris" devront faire face à la meilleure équipe à l'extérieur, puisque le Paradou a réussi à décrocher 15 points sur 24 possibles, lors de ses confrontations en dehors de ses bases. Si la JSK aspire à boucler la première partie de la saison par un succès, histoire de se rassurer, le PAC (3e, 31 pts) vise quant à lui la place de dauphin, occupée jusque-là, par la JS Saoura (2e, 32 pts). Une victoire permettra aussi aux joueurs de l'entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani de revenir à deux points du leader et détenteur du titr e honorifique de champion d'hiver, le CR Belouizdad (1e, 36 pts). Sur un autre registre, l'actuel meilleur buteur du championnat et attaquant du PAC, Nadir Benbouali (10 buts) tentera de conforter sa position en tête, lui qui a contribué au dernier succès des siens, décroché mercredi dernier sur le terrain du RC Relizane (2-0). L'enjeu sera ainsi de taille pour les deux équipes, qui vont en découdre dans un match qui s'annonce âprement disputé et ouvert à tous les pronostics. Pour rappel, la 18e journée du championnat, marquant le début de la phase retour, se jouera le mardi 22 février.