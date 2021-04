La Ligue de football professionnel (LFP) a réactivé la commission de réflexion après une réunion entre les dirigeants

de l'instance, les présidents et les représentants des clubs de Ligue 1, indique un communiqué de l'instance de gestion de football. Cette nouvelle commission débutera ses travaux ce samedi et devra "transmettre ses conclusions lors de la prochaine réunion LFP/Clubs de la ligue une, prévue mercredi 28 Avril.", précise la LFP. Lors de cette réunion, le président de la LFP a évoqué plusieurs points sur la situation du football national professionnel et il a préconisé la réactivation de la commission de réflexion sur les problèmes que vivent les clubs et qui a pour mission d’élaborer un document écrit dans lequel seront consignées les grandes revendications des clubs, il sera soumis prochainement au bureau fédéral, a indiqué la Ligue. Cette commission n'aura finalement que quelques jours seulement pour pondre un document qui permettra, selon les initiateurs du projet, de régler une partie des problèmes du football national.