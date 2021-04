Le comité exécutif de l'UEFA a validé, lundi, la nouvelle formule de la Ligue des champions à partir de 2024, avec 36 clubs et un mini-Championnat au départ, au lendemain de l'annonce par douze grands clubs de la création d'une Super Ligue. La future Ligue des champions va s'appuyer sur 36 clubs au départ (au lieu de 32), répartis dans quatre chapeaux de neuf équipes amenées à disputer une sorte de mini-Championnat. Les quatre "grands" pays (Angleterre, Espagne, Allemagne et Italie) conservent quatre qualifiés d'office. Le vainqueur de la C1 et celui de la Ligue Europa de la saison précédente seront automatiquement qualifiés. Le pot 1 regroupera les meilleurs à l'indice UEFA et ainsi de suite. Il y aura 10 matches par équipe, sans aller-retour. Au terme de ce Championnat, les huit premiers seront directement qualifiés pour les 8es de finale et ceux classés entre la 25e et la 36e place éliminés. Les clubs entre la 9e et la 24e place disputeront des play-offs (en aller-retour) pour désigner les huit autres qui accèdent aux 8es de finale. Ensuite, la compétition se poursuivra sur le modèle actuel (matches par al ler-retour). A l'arrivée, le vainqueur et le finaliste de la Ligue des champions disputeront 17 matches au lieu de 13 aujourd'hui. Et même 19 s'ils passent par les play-offs.