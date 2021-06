L'éternel Gianluigi Buffon, 43 ans, retourne à Parme, l'équipe de ses débuts qui vient de rétrograder en Serie B, a annoncé jeudi le club parmesan. "Superman est de retour", a annoncé le club de Parme sur son compte Twitter, en diffusant une vidéo conclue par quelques paroles de la légende italienne: "Je suis de retour". S'il est recordman des matches joués en Serie A (657), depuis le tout premier avec Parme en 1995 quand il avait 17 ans, Buffon n'a connu à ce jour qu'une seule saison à l'échelon inférieur: en 2006-07 quand la Juventus avait été sanctionnée dans le cadre du scandale du "calciopoli". Buffon a annoncé en mai qu'il quittait définitivement la Juventus, le club avec qui il a tout gagné en Italie (dix titres de champion, cinq Coupes d'Italie, six Supercoupes d'Italie) mais aussi perdu trois fois en finale de Ligue des champions (2003, 2015, 2017). Un club où il évoluait depuis 2001 quasiment sans interruption, à part une saison au Paris SG (2018-19). Parme n'a pas précisé les conditions de ce retour mais selon la presse italienne, Buffon s'est engagé pour deux ans, avec l'assurance d'être titu laire et capitaine et des garanties sur une reconversion dans le club après la fin de sa carrière. L'objectif sera évidemment de retourner en Serie A.