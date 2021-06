Le match JS Kabylie - WA Tlemcen, initialement prévu le mercredi 9 juin à partir de 17h30 au stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte des demi-finales de la Coupe de la Ligue, a été finalement délocalisé au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, a annoncé lundi la direction des Canaris. "Le match face au Widad de Tlemcen, prévu mercredi pour le compte des demi-finales de la Coupe de la Ligue se jouera finalement au stade du 1er-Novembre" a indiqué la Direction kabyle dans un bref communiqué, diffusée sur sa page facebook officielle. "La JSK avait trouvé un accord avec la direction du stade 5-Juillet pour y domicilier cette rencontre, mais les Zianides se sont appuyés sur un article dans l'engagement du club, portant sur la domiciliation de ce match à Tizi-Ouzou, et ont fait valoir ce droit" a-t-on encore précisé de même source. Les Canaris reçoivent habituellement au stade du 1er-Novembre, mais ayant atteint le dernier carré de cette Coupe de la Ligue, ils ont émis le vœu de jouer dans un stade plus grand, et surtout, doté d'un terrain en gazon naturel . Une situation qui aurait permi s aux camarades de Rezki Hamroune de préparer leur demi-finale de la Coupe de la Confédération contre les Camerounais du Coton Sport Garoua. Dans l'autre demi-finale de la Coupe de la Ligue, l'USM Alger ira défier le NCM chez-lui, le mardi 8 juin courant, à partir de 16h00. Le vainqueur de cette compétition représentera l'Algérie dans la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).