La JS Kabylie, dernier représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, abordera son match en déplacement, dimanche face aux Tunisiens du CS Sfaxien au stade Tayeb-M'hiri (17h00), avec l'intention de faire un pas vers le derniercarré de l'épreuve, à l'occasion de la première manche des 1/4 de finale. Invaincue en phase de poules, la JSK, qualifiée en tant que leader de son groupe B, sera face à un rendez-vous crucial, qui pourrait lui ouvrir les portes des demi-finales, pour peu qu'elle revienne avec un bon résultat de son voyage en Tunisie. "Nous avons bien préparé le match de Sfax, car nous souhaitons confirmer notre supériorité à l'extérieur. On sait que le match s'annonce difficile, mais nous avons toutes nos chances de réaliser un bon résultat", a indiqué le milieu de terrain kabyle Mohamed Benchaïra, qui annonce d'emblée la couleur pour ce derby maghrébin.

Petite inquiétude : la JSK reste sur une surprenante défaite, concédée mardi à Tizi-Ouzou face au MC Oran (0-1) en championnat, qui est venue mettre fin à une série de cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, d'où la nécessité de se racheter dès ce voyage à Sfax pour reprendre confiance, en vue du reste du parcours. Sur le plan de l'effectif, l'entraîneur français de la JSK Denis Lavagne devra se passer des services de son attaquant Rezki Hamroune, suspendu pour deux matchs, suite à son expulsion lors de la dernière journée de la phase de poules, à domicile face aux Zambiens de NAPSA Stars (2-1). De son côté, le CSS, où évoluent les deux joueurs algériens Sabri Cheraïtia et Zakaria Mansouri, abordera ce rendez-vous avec l'intention de s'imposer sur un score sécurisant, sous la conduite du nouvel entraîneur Hamadi Edou, désigné en remplacement de l'Espagnol José Murcia, limogé Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral égyptien conduit par Mahmoud El-Banna, assisté de ses compatriotes Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal et Ahmed Hossam Eddine. La seconde manche, fixée au dimanche 23 mai au stade du 1er-novembre de Tizi-Ouzou (17h00), sera arbitrée par un trio marocain, dirigé par Rédouane Jiyed, assisté de Lahsen Azgaou et Mustapha Akarkad. L’autre représentant algérien dans cette épreuve, l’ES Sétif, s’est fait éliminer en phase de poules, en terminant à la 3e place, derrière les Nigérians d'Enyimba FC et les Sud-africains d'Orlando Pirates.