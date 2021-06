La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que 12 pays africains, dont l'Algérie, prendront part aux compétitions interclubs de la prochaine saison (2021/2022) avec deux représentants en Ligue des champions et autant en Coupe de la Confédération. Outre l'Algérie, les autres pays sont la Tunisie, l'Egypte, le Maroc, le Soudan, l'Afrique du Sud, la RD Congo, l'Angola, la Guinée, le Nigeria, la Tanzanie et la Zambie. Les quatre représentants algériens en Ligue des champions et Coupe de la Confédération seront connus à l'issue du championnat de Ligue 1 et de la finale de la Coupe de la Ligue. Pour rappel, la Confédération africaine de football a prolongé d'un mois les délais d'engagement des clubs pour les compétitions interclubs 2021-2022. Désormais, les demandes doivent parvenir au secrétariat général de la CAF à travers le système CMS de l'instance continentale avant le 30 juillet prochain.