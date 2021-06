Les milieux de terrain de la sélection tunisienne de football Youssef Msakni et Ferjani Sassi, blessés, ont déclaré forfait pour les deux matchs amicaux prévus face à l'Algérie (11 juin) et au Mali (15 juin) au stade Hamadi-Agrebi de Radès, a annoncé lundi soir la Fédération tunisienne (FTF) dans un communiqué. Msakni et Sassi se sont blessés lors du match amical devant la RD Congo, disputé samedi dernier au stade de Radès (1-0), et devront observer dix jours de repos, précise la même source. Par ailleurs, le milieu défensif du FC Cologne (Allemagne) Elyes Skhiri a rejoint lundi le groupe à la première séance d'entraînement au stade annexe de Radès pour préparer le match amical face à l'Algérie. Lors de cette séance, le sélectionneur national Mondher Kebaier a consacré son travail au volet physique avant de séparer les joueurs en petits groupes qui ont effectué plusieurs exercices d'application et de terminer avec des exercices de tirs au but. De son côté, la sélection algérienne s'est imposée lors des deux premiers matchs amicaux face à la Mauritanie (4-1) et au Mali (1-0), au stade Mustapha-Tchake r de Blida. La délégation algérienne s'envolera jeudi pour Tunis à bord d'un avion spécial. Ces rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation des différentes sélections africaines, en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar-2022, dont le coup d’envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.