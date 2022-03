30 joueurs de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) ont été convoqués pour le stage prévu du 12 au 15 mars à l'hôtel Mazafran de Zéralda (Alger), indique la Fédération algérienne (FAF). Le sélectionneur national, Noureddine Ould Ali, a convoqué 30 joueurs pour ce stage de 4 jours, précédant un autre regroupement qui intervient durant la date Fifa en présence, cette fois-ci, des joueurs évoluant à l'étranger, prévu en Mauritanie et qui sera ponctué par deux joutes amicales face au pays hôte, précise la FAF. Le premier test se jouera jeudi 24 mars au stade Cheikha Boïdiya (19h00, algériennes), alors que le second est fixé au dimanche 27 mars au même stade (20h00, algérienne). Ce sera le premier regroupement sous la houlette du nouveau sélectionneur, désigné en février dernier par la FAF pour relancer cette sélection après deux ans et demi d'hibernation. Les U23 préparent les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont la premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer. Le tour noi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.

Liste des joueurs convoqués :

Maachou Redouane ( USM Bel-Abbès), Ramdane Abdelatif (JS Kabylie), Hamidi Baha-Eddine (MO Béjaia), Boudiaf Idris (ES Sétif), Hamidi Mohamed Réda (Paradou AC), Nechat Djabri Fares (JS Kabylie), Azzi Mohamed (CR Belouizdad), Dris Abdelhamid (NC Magra), Saber Abderaouf (MC Alger), Bendouma Abdellah (USM Bel-Abbès), Titraoui Yacine-Mohamec (Paradou AC), El Badaoui Mohamed-Fayçal (JS Saoura), Belkhadem Mohamed (CR Belouizded), Bendoued Aymen Abdeldjalil (CS Constantine), Temine Mounder (CS Constantine), Belkhir Mohamed Islam (CR Belouizded), Boukerma Mohamed (Paradou AC), Darfalou Khalil (ES Sétif), Arfi Hodeifa (JS Kabylie), Aot El Hadj Mohamed (USM Alger), Benbelabbes Mohamed-Iheb (JS Kabylie), Boulbina Adil (Paradou AC), Bouras Akram (CR Belouizded), Othmani Abderraouf (USM Alger), Benyoub Zouheir (Chelghoum Laid), Bekkouche Chems-Eddine (CR Belouizded), Bekrar Monsef (ES Sétif), Minzla Abdelkader (USM Bel-Abbès), Tamimi Abdelkader (MC Oran), Reguieg Mohamed-Imad (MC Oran).