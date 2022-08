La Banque islamique de développement (BID) a lancé une formation en ligne gratuite sur la finance islamique, visant à renforcer les capacités des participants sur la manière d’utiliser le financement islamique en faveur du développement durable. Lancée en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et d’autres institutions internationales, cette formation explore en particulier les fondements et les principes de la finance islamique dans une perspective de développement durable. Elle s’adresse aux professionnels du développement engagé auprès des institutions financières islamiques, aux professionnels de la finance islamique désireux d’avoir une compréhension approfondie du financement du développement durable, ainsi qu’à toutes les personnes qui désirent faire partie de l’alliance pour un monde meilleur en canalisant les ressources financières islamiques pour les objectifs de développement durable. Premier du genre, le cours débutera demain lundi pour une durée de 4 semaines avec un engagement de 3 à 5 heures par semaine. De niveau initiatique, il est accessible sans aucun prérequis, mais nécessite d’avoir des compétences en anglais, la langue de la formation. Entre sessions théoriques et pratiques, il abordera la ressemblance des principes de la finance islamique avec les objectifs de développement durable, le potentiel de la micro-finance islamique dans l'autonomisation socio-économique, et l'investissement d'impact et finance islamique. L’objectif est d’aider les participants à tirer profit de la finance islamique qui représente une source de financement du développement durable.