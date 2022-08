Lancée depuis le palais des expositions aux pins Maritimes, la caravane a été supervisée par le président de la Chambre nationale de l’agriculture, Mohamed Yazid Hambli, en présence des représentants de certains opérateurs économiques et des membres de la Chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou.

Dans une déclaration à la presse, M. Hambli a indiqué que cette caravane, composée d’une dizaine de semi-remorques, était chargée de 300 tonnes d’aides humanitaires, essentiellement des denrées alimentaires, eau minérale et divers autres articles et dons des agriculteurs, des bienfaiteurs et d’opérateurs économiques des secteurs public et privé.