Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a affirmé, lundi dans un communiqué, que des moyens matériels et humains importants ont été mobilisés à travers les institutions économiques sous tutelle, pour le lancement de l'opération d'indemnisation des sinistrés des feux de forêt ayant touché récemment certaines wilayas du pays. "Conformément aux instructions du président de la République données lors du Conseil des ministres, tenu le 28 aout 2022, portant lancement de l'opération d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts ayant touché récemment certaines wilayas du pays, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a entamé le 1er septembre 2022, l'opération d'indemnisation des éleveurs et agriculteurs sinistrés", précise la même source. En prévision de cette opération, "le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mobilisé des moyens matériels et humains importants à travers les institutions économiques sous tutelle pour le lancement de l'opération d'indemnisation de manière effective et progressive", selon la m ême source. A ce titre, l'Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) a mobilisé des têtes de bétail (camelines et ovines dans une première étape) au niveau de fermes pilotes. Le groupe de génie rural (GGR) a lancé, de son côté, une opération de réalisation de tranchées pare-feu et de reconstruction des espaces et infrastructures de production agricole (écuries, poulaillers...) outre l'assainissement des surfaces forestières endommagées, ajoute la même source.Une opération de reboisement sera également lancée à partir du 15 octobre 2022, selon la même source. Un caravane de 17 camions chargés d'aliments de bétail s'est ébranlée samedi à destination d'El-Tarf au profit des bénéficiaires d'indemnisations en nature de bétail et une autre, dimanche, à destination de Souk-Ahras, a rappelé le ministère qui précise que le lancement de cette opération a été supervisée par les cadres du Groupe Valorisation des produits agricoles (GVAPRO). Le ministère a mobilisé des moyens matériels et humains importants pour la prise en charge immédiate des besoins des agriculteurs et éleveurs à travers les établissements économiques sous tutelle en coordination avec les walis des wilayas concernées, et ce suite à l'installation de la Commission sectorielle chargée de l'indemnisation des agriculteurs touchés par l es feux de forêt, a conclu le communiqué.