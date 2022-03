Le ciel du site touristique "In Oxum", qui abrite cet événement récréatif, a été illuminé de divers types de cerfs-volants faits à la main, décoré de couleurs vives et des différents dessins, portés par les enfants, en présence d’un large public, qui a tenu à assister à ce rendez-vous et de donner un air d'enthousiasme à cette compétition sportive récréative.

Ce festival organisé par la direction du Tourisme et de l'Artisanat de la wilaya de Djanet en collaboration avec l’agence de voyage et de tourisme "M’zab Tour" sous le slogan "La Joie de nos enfants", a été un espace de détente et de loisirs pour les familles et admirateurs venus en nombre, d'autant plus qu'il coïncidait avec le week-end, a-t-on indiqué .

Cet événement qui s’inscrit dans le cadre du programme d’animation de la saison du tourisme saharien (Octobre2021 -avril2022), vise notamment à impliquer les enfants, en particulier ceux aux besoins spécifiques, dans diverses manifestations artistiques et récréatives, dont l’objectif est le développement de leurs compétences et capacités créatives, a expliqué le directeur du tourisme et de l'artisanat, Al-Amine Hammadi.

Un riche programme pour la relance du tourisme dans la région est en cours d’exécution par les services du secteur du tourisme de la wilaya de Djanet, qui prévoit de diverses activités et événements culturels et artistiques, ainsi que des expositions de produits d'artisanat traditionnel, qui s'étalera tout au long de cette saison touristique, a fait savoir la même source.