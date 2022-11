Le milieu de terrain international algérien, Sofiane Feghouli, libre de toute engagement, s'est engagé pour un contrat d'une saison et demie avec Fatih Karagumruk, a annoncé le club pensionnaire de la division 1 turque de football mardi dans un communiqué. "Un contrat d'un an et demi a été conclu avec le milieu de terrain de 32 ans Sofiane Feghouli, à compter du prochain mercato", a écrit le club turc, dirigé sur le banc par l'ancien international italien Andrea Pirlo. Feghouli (32 ans) a été contraint de rester six mois sans compétition, après l'expiration de son contrat en juin dernier avec l'autre formation turque Galatasaray, avec laquelle il avait remporté deux titres de champion, une Coupe de Turquie, et une Supercoupe, pendant cinq saisons. Au cours de son passage avec les "Sang et Or", Feghouli avait disputé un total de 162 matchs, avec un bilan de 34 buts et 32 ??passes décisives, toutes compétitions confondues. Avec ce transfert, Feghouli, dont le dernier match avec l'équipe nationale remonte au 25 mars dernier à Douala face au Cameroun (1-0) en barrages (aller) du Mondial 2022, pourrait désormais prétendre à un retour chez les Verts en mars prochain, à l'occasion de la reprise des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire.