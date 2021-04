En marge de sa supervision de la mise en service du gaz naturel au profit de 100 familles dans la région de Khaouada et l’approvisionnement en eau potable pour 20 autres familles dans le douar de Kouchen, M. Merad a précisé que "l’amélioration du cadre de vie des citoyens dans ces zones enclavées est en même temps l’optimisation des conditions d’un véritable décollage de l’économie locale et familiale".

"En prenant en charge les préoccupations de la population des zones d’ombre, nous assurerons les bases d’un véritable décollage économique dans ces zones", a-t-il soutenu, soulignant que certains secteurs ministériels concernés "doivent jouer leur rôle dans l’accompagnement, l’orientation et l’assistance des citoyens désirant relancer leurs activités notamment l’agriculture".

Le chargé de mission à la Présidence de la République a souligné que "les revendications des villages des zones d’ombre que nous avons visités à ce jour à travers 50 wilayas s’articulent sur le soutien de la population à même de développer leurs activités dans la campagne ou de leur permettre de revenir à leurs terres qu’ils ont abandonnées".

Le même responsable a affirmé que de nombreux projets ont été réalisés dans les zones d'ombre en un an, notamment le raccordement aux réseaux du gaz, d'électricité et d'eau potable, l'amélioration des conditions de scolarisation, la prise en charge sanitaire et autres, ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie de la population par rapport au conditions d'avant.

Et d'ajouter: "Aujourd'hui, il y a un grand soulagement et peut-être que des lacunes existent encore dans certaines régions, mais elles sont prises en charge et il y a des enveloppes qui nous permettent de continuer le travail jusqu'à ce qu'elles soient palliées".

Dans toutes les zones d'ombre qu'il a visitées aujourd'hui dans les communes de Tigherghar, Tighanimine, Theniet El Abed, T'kout, Ghassira et Bouzina, ainsi qu'Arris, M. Merad a souligné que toutes les préoccupations enregistrées dans le cadre des zones d'ombre qui ont été dénombrées au niveau national "seront prises en charge tôt ou tard".

Les projets de développement, dont le lancement des travaux a été supervisé et ceux inspectés par le Chargé de mission à la Présidence de la République, dans ces communes incluaient les secteurs des travaux publics, de l'énergie et des ressources en eau.

Merad poursuivra sa visite dans la wilaya de Batna en inspectant plusieurs projets de développement dans 6 communes.