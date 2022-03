Leader de l’industrie de l’hygiène en Algérie, le Groupe Faderco participe pour la première fois au Paper One Show, le salon international de référence dédié au papier qui se déroule à Sharjah, aux Emirats arabes unis, du 07 au 09 mars 2022. Fort de ses 35 ans de savoir-faire, Faderco est devenu un acteur économique incontournable qui a su développer son expertise et ses compétences jusqu'à devenir un leader africain qui ambitionne d'étendre sa présence sur de nouveaux marchés internationaux. La participation de Faderco au Paper One Show, un salon qui réunit les industriels du papier venus du monde entier, confirme sa position de leader dans un secteur industriel important : la production de la ouate de cellulose, principal intrant dans la production de papier d’essuyage. Le Paper One Show est le salon international du papier, des machines, des matières premières, des produits finis, du commerce des industries du papier. C'est une exposition qui couvre les besoins des fournisseurs et des clients sur le marché du papier ainsi que la production, l'équipement et la technologie du papier. “Nous sommes très heureux et fiers de représenter l’Algérie au Paper One Show pour affirmer notre compétitivité et mettre en avant nos capacités à exporter vers de nouveaux marchés étrangers. Nous avons des capacités de production qui s’élèvent à plus de 62 000 tonnes qui nous permettent de satisfaire les besoins du marché local et d’exporter des produits finis et matières premières vers plus. Nous avons pour ambition de renforcer davantage notre stratégie d’exportation conformément à la vision du gouvernement de promouvoir le produit d’origine algérienne.” a déclaré Mme. Hind ZERTIT, Directrice Export de Faderco, en marge du salon. Le Groupe Faderco a développé des avantages compétitifs qui lui permettent d’exporter vers de nombreux marchés au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne ainsi qu’en Europe, notamment au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Grèce. L’obtention de la certification FSC (Forestry Stewardship Council) en 2016, qui garantit que les bois utilisés se conforment aux procédures de gestion durable des forêts, a permis au Groupe Faderco de se positionner sur les marchés européens. Grâce à sa stratégie d’intégration en amont, Faderco contribue à réduire la facture d’importation de matières premières et de couvrir les besoins du marché local et régional. Ainsi, le Groupe produit les matières premières entrant dans sa production afin de garantir son approvisionnement et dynamiser l'ensemble du sous-secteur papier dédié à la fabrication d'articles d'hygiène ménagère et professionnelle à base de cellulose. Cette stratégie a nécessité un investissement dans une nouvelle ligne de production avec une capacité de 30 000 tonnes qui a permis au Groupe de combler l’ensemble des besoins du marché national et de réaliser une croissance avec un taux annuel dépassant les 15%.