"Le secteur des Moudjahidine place la préservation de la Mémoire nationale en tête de ses priorités conformément au programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de la consécration des valeurs et idéaux de la Glorieuse révolution de Novembre", a-t-il affirmé dans une allocution lue en son nom par le Directeur du patrimoine historique et culturel, Mohamed Yahi, lors d'un séminaire organisé par le Musée El-Moudjahid à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la mort du héros Ahmed Zahana, dit Zabana.

Le ministre a mis en avant, dans ce sens, l'attachement de son secteur à "l'inculcation de ces valeurs et idéaux aux générations afin de préserver les acquis réalisés et poursuivre la marche de l'Algérie indépendante, rêvée et défendue par nos chouhada et moudjahidine".