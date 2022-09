Un avant-projet de loi relative à la presse écrite et la presse électronique, visant à répondre aux attentes des professionnels des médias, a été examiné, mercredi, lors de la réunion du gouvernement, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Le ministre de la Communication a présenté lors de cette réunion présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, un avant-projet de loi relative à la presse écrite et la presse électronique et ce, en application des "directives de Monsieur le Président de la République données lors du Conseil des ministres du 24 avril 2022 et relatives à la mise en place d'un cadre juridique régissant la presse écrite et la presse électronique", précise le communiqué.

L'avant-projet de loi vise à répondre, selon la même source, "aux attentes des professionnels des médias et à prendre en compte les propositions et préconisations issues des consultations engagées auprès des corporations".

Il a pour objectif également de "simplifier les procédures administratives pour la création de publications périodiques ou de la presse électronique", ajoute le communiqué, qui fait savoir que "ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres".