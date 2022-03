Arrivés à Algésiras (province de Cadix, sud), trois convoyeurs marocains ont été interpellés vendredi avec plus de 500 kg de haschisch en provenance du port Tanger Med, lors d'une opération menée conjointement avec l'Agence espagnole de l'administration fiscale, a indiqué la Guardia civil dans un communiqué.

Selon le journal espagnol "Diario area", les véhicules étaient suspectés de transporter de la drogue, car ils ont fait l'objet d'un contrôle approfondi dans la zone douanière d'identification.

Les agents de la Garde civile ont alors effectué des inspections avant de trouver différents doubles fonds installés dans les réservoirs de carburant et les remorques de fret. Au total, 566,3 kg de résine de cannabis ont été saisis.

Les trois suspects ont été arrêtés comme "auteurs présumés d'un crime contre la santé publique", a conclu la Guardia.

Le 14 janvier, la Garde civile espagnole avait réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la contrebande de grandes quantités de drogue vers l'Espagne, lors d'une opération qui a abouti à la saisie de deux tonnes et 780 kg de haschisch en provenance du Maroc, en plus de l'arrestation de 17 suspects.

Le 10 mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschich, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE).

"Le trafic de cannabis produit au Maroc (en particulier de résine de cannabis) et, de plus en plus, le trafic à travers le territoire marocain de cocaïne en provenance d'Amérique latine et à destination de l'Europe, génèrent d'importants profits illicites", détaille le rapport, relevant que "des biens immobiliers, des bijoux et des véhicules sont achetés pour blanchir le produit de ce trafic" dont le montant annuel des opérations a atteint "6,7 milliards de dollars en 2019, ce qui équivaut à 5,6% du PIB".

A cet égard, le rapport affirme que l'Espagne demeure un point d'entrée majeur pour les drogues acheminées illicitement depuis l'Afrique vers l'Europe, comme en témoignent les saisies de grandes quantités de résine de cannabis réalisées en 2021.