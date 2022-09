Les faits se sont produits le 1er septembre, quand vers 9h35, sur l'un des navires ferry opérant entre le port de Tanger Ville (Maroc) et le port de Tarifa, le véhicule conduit par un suspect de nationalité espagnole a débarqué, souligne une note de la police cité par l'agence Europa Press.

Les agents ont détecté une nervosité excessive du conducteur et ont donc intensifié l'inspection de son véhicule, notamment à l'arrière, localisant le premier paquet de drogue caché dans un trou recouvert d'une plaque en plastique.

Par la suite, le reste de la substance stupéfiante a été localisé au moyen d'une inspection minutieuse et 43 paquets enveloppés dans du plastique cachés dans diverses parties du véhicule ont été retrouvés. Le total de la saisie a atteint 13 kilos de haschisch.

Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschich sont souvent signalées.

Des agents des douanes et de la police espagnols ont arrêté récemment au poste-frontière qui sépare le Maroc de Ceuta (Espagne) une personne alors qu'elle tentait de traverser Tarajal avec 117 kg de haschisch marocain dissimulés dans son véhicule.

Il y a quelques jours, 250 kg de haschisch retrouvés dans le coffre d'un véhicule de deux Belges en provenance du Maroc avaient été saisis à Ceuta.

En mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschich, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE).

Et en juin, le rapport mondial sur les drogues 2022 publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui fait de ce pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue.

Le rapport cite le Maroc en tant que premier pays africain en matière d'importance de la culture du cannabis durant la décennie 2010-2020.