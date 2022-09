Un article publié dans le journal "El Faro de Ceuta" indique que l'équipe anti-drogue conjointe des douanes et de la police à Ceuta a localisé la cachette à l'intérieur de la voiture immatriculée en Espagne, précisant que la personne arrêtée (53 ans), était de nationalité espagnole.

L'attitude de cette dernière a suscité des soupçons, ce qui a poussé l'équipe à procéder à la fouille minutieuse du châssis de la voiture et de son chargement à l'aide de chiens renifleurs dressés pour localiser les stupéfiants, selon le média.

Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschich sont souvent signalées.

Il y a quelques jours seulement, 250 kg de haschisch retrouvés dans le coffre d'un véhicule de deux Belges en provenance du Maroc avaient été saisis à Ceuta, rappelle le même journal.

En mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschich, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE).

Et en juin, le rapport mondial sur les drogues 2022 publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait indiqué que le Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui fait de ce pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue.

Le rapport cite le Maroc en tant que premier pays africain en matière d'importance de la culture du cannabis durant la décennie 2010-2020.