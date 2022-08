L'entraîneur égyptien de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Houssam Al-Badry, a décidé de se passer de quatre joueurs recrutés cette intersaison par le club phare des hauts-plateaux, a indiqué l'Entente dimanche soir dans un communiqué. " L'entraîneur Houssam Al-Badry a pris la décision de se passer des services de quatre joueurs qui n'ont pas donné satisfaction lors du match d'application disputé samedi Hammam-Bourguiba (Tunisie) : il s'agit du défenseur Ilias Hassani, du milieu de terrain Ayoub Ghellam Tazouti, du défenseur Mohamed Riyad Hmida, et de l'attaquant Ammar Boudouh", a indiqué l'ESS sur sa page officielle Facebook. La formation sétifienne se trouve depuis quelques jours en Tunisie, pour effectuer un stage précompétitif en vue de la nouvelle saison 2022-2023, dont le coup d'envoi sera donné le week-end du 26-27 août. " En revanche, le club a décidé de reléguer trois joueurs en équipe réserve: Rachid Boumessous, Mehdi Rezazki, et Mohamed Belledjna", souligne l'ESS, tout en précisant que "l'opération de recrutement se poursuivra pour renforcer l'équipe", à moins d'une semai ne de la clôture de la période des transferts, fixée au dimanche 14 août. Avec la libération de quatre des onze joueurs recrutés jusque-là, l'ESS compte désormais sept nouvelles recrues: Abdelhak Haskar (RC Kouba), le Camerounais André Ulrich Zanga (PWD Bamenda/ Cameroun), Larbi Tabti (CR Belouizdad), Zerrouk Boussif (prêt/ Paradou AC), Ghiles Guenaoui (Paradou AC), Chahreddine Boukhalda (CD Mafra/ Portugal), et le gardien de but Anis Osmani (Olympique Médéa). L'Entente a confié la barre technique à l'Egyptien Houssam Al-Badry (62 ans), qui s'est engagé pour un contrat de deux saisons, en remplacement du Serbe Darko Novic. Demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des champions, l'ESS a bouclé le précédent exercice à une peu enviable 6e place au classementfinal, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion de prendre part à une compétition continentale la saison prochaine.